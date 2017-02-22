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«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру Брандта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).

Отмечается, что представители «сливочных» просматривали игру полузащитника «фармацевтов» Юлиана Брандта. Источник информирует, «Байер» рассчитывает сохранить футболиста в своих рядах до 2018 года, однако, щедрое предложение «Реала» может поменять планы руководства немецкого клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок сборной Германии провел во всех турнирах 28 матчей, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Байером» рассчитан до 2019 года.

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