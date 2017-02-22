Виталий Мутко: Смертин - достойная кандидатура на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом

Вице-президент правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал назначение экс-футболиста сборной России Алексея Смертина инспектором РФС по борьбе с расизмом.

- Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований. Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей - человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он - достойная кандидатура на эту должность - сказал Мутко ТАСС.

Вчера стало известно, что Российский футбольный союз назначил бывшего игрока лондонского «Челси» и экс-капитана сорной России по футболу Алексея Смертина инспектором по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Алексей приступит к исполнению обязанностей уже в ближайшее время.

Летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира в 2018 году.