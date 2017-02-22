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14 июня в Китае состоится турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт M-1 Global, президент российской организации Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам.

Отмечается, что соревнования состоятся 14 июня в китайском городе Харбине. О других подробностях сделки не уточняется.

Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерами
Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнерамиИсточник: ВКонтакте

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