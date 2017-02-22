Радамель Фалькао: «Монако» просто не хватило футбольного интеллекта
Форвард «Монако» Радамель Фалькао, оформивший дубль в первом матче с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, подвел итоги встречи.
Напомним, французский клуб уступил со счетом 2:4, а сам колумбиец не реализовал пенальти.
«Думаю, нам просто не хватило футбольного интеллекта. Не нужно выдумывать лишних вещей, когда ты играешь против такой команды, как «Сити». Конечно, вопрос о выходе в четвертьфинал остается открытым, еще ничего не решено. Мы считаем, что «Монако» способен добиться нужного результата во Франции», – сказал нападающий, слова которого приводит Goal.
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Матч
Манчестер Сити - Монако - 5:3 (1:2)
Голы
Стерлинг 26 (1:0). Фалькао 32 (1:1). Мбаппе 40 (1:2). Агуэро 58 (2:2). Фалькао 61 (2:3). Агуэро 71 (3:3). Стоунз 77 (4:3). Сане 82 (5:3).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Отаменди, Санья, Стерлинг (Навас, 89), де Брюйне, Фернандиньо (Сабалета, 62), Силва, Туре, Сане, Агуэро (Фернандо, 87)
Монако: Субашич, Сидибе, Глик, Менди, Фабиньо, Раджи, Лемар, Силва (Моутинью, 84), Бакайоко (Дирар, 88), Фалькао, Мбаппе (Жермен, 79)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 50
Предупреждения:
Стерлинг, 35; Агуэро, 35; Фернандиньо, 40; Отаменди, 49; Сабалета, 73 - Глик, 8; Сидибе, 25; Бакайоко, 55; Фалькао, 67; Силва, 76; Фабиньо, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
21 февраля 22:45, Этихад, Текстовая трансляция