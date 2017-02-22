Макарова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Дубае
Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае.
В третьем круге Макарова проиграла американке Лорен Дэвис со счетом 6:4, 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте чуть меньше двух часов.
Следующей соперницей Дэвис станет победительница матча Кристина Макхейл (США) - Элина Свитолина (Украина).Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA
Призовой фонд: 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Дэвис Л. (США) - 6:4, 1:6, 3:6
Место и дата
22 февраля 10:00, , Онлайн-трансляция
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