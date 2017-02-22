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Макарова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае.

В третьем круге Макарова проиграла американке Лорен Дэвис со счетом  6:4, 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте чуть меньше двух часов.  

Следующей соперницей Дэвис станет победительница матча Кристина Макхейл (США) - Элина Свитолина (Украина).

Дубай (ОАЭ) 
Турнир WTA
Призовой фонд: 2 365 250 долларов 
Открытые корты, хард 
Одиночный разряд 

Третий круг

Матч

Макарова Е. (Россия) - Дэвис Л. (США) - 6:4, 1:6, 3:6

Место и дата

22 февраля 10:00, , Онлайн-трансляция

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