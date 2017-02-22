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Клишина готовится к чемпионату Европы в Италии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина готовится к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом.

- Дарья сейчас тренируется под Римом. Ориентировочно 1 марта она приедет в Белград, выступит на чемпионате Европы и улетит в Америку. Подготовка проходит по плану, - сказал агент спортсменки Алексей Николаев. 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом. У Клишиной уже есть разрешение на участие в чемпионате Европы, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта, а остальные российские легкоатлеты пока не получили ответа на свои запросы.

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