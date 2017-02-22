Челябинск примет чемпионат мира по танцевальному спорту

В 2018 году в Челябинске пройдет чемпионат мира по танцевальному спорту, сообщает Znak.com.

За право проведения данного мероприятия боролись города Польши, Австралии и Израиля.

Важным фактором при принятии решения в пользу Челябинска стало успешное проведение турнира «Кубок губернатора Челябинской области» на протяжении 16 лет.

«Челябинск – город с большими спортивными традициями, – прокомментировала директор турнира «Кубок губернатора Челябинской области» Вероника Бутузова. – Танцевальный спорт – один из наиболее динамично развивающихся видов спорта нашего региона. Мы с большим энтузиазмом собираемся принять чемпионат мира по танцевальному спорту в 2018 году».