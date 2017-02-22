Каррера вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»
Как сообщает Corriere Dello Sport, наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в туринский «Ювентус».
Отмечается, что нынешний главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.
По информации источника, руководство действующего чемпиона Серии А составило шорт-лист возможных преемников специалиста. Помимо Карреры, «Ювентус» также рассматривает кандидатуры следующих наставников: Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонардо Жардим («Монако») и Фабио Гроссо, возглавляющий молодежную команду «Ювентуса».
Добавим, что Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте, который тренировал туринский клуб с 2011 по 2014 гг.
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