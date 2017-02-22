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«Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае перехода Тигиева

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии
«Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае перехода Тигиева
Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» отдаст в аренду «Крыльям Советов» защитника Дениса Кутина, если в команду из «Анжи» перейдет Георгий Тигиев, сообщает ТАСС.

- Если «Спартак» договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в «Крылья Советов». В обоих случаях речь идет об аренде, - сообщил источник.

Ранее стало известно, что красно-белые отказались от идеи покупки 21-летнего Тигиева и рассмотрят вариант с его арендой. Тигиев дебютировал в премьер-лиге в сезоне-2014/2015 в составе «Торпедо», а в следующее межсезонье перешел в «Анжи». В нынешнем сезоне на счету защитника 14 матчей в премьер-лиге.

23-летний Кутин провел за «Спартак» шесть матчей, из них три – в стартовом составе. 

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