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Баскетболистка насчитала 98 процентов лесбиянок среди игроков в женской НБА

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, американка Кэндис Уиггинс, выступавшая за несколько клубов женской НБА, пожаловалась на дискриминацию по отношению к представительницам традиционной сексуальной ориентации, существующей в лиге.

«Я придерживаюсь традиционной ориентации и всегда была в этом смысле открыта. При этом, наверное, 98 процентов игроков в женской НБА – лесбиянки. По отношению к остальным здесь применялись совсем другие правила. Я имела дело с таким отношением с самого начала карьеры», – приводит слова спортсменки Lenta.ru.

30-летняя Уиггинс также отметила, что планировала отыграть еще два сезона, но решила досрочно завершить карьеру из-за «ядовитой атмосферы» в лиге.

Напомним, баскетболистка, выступавшая на позиции разыгрывающего, ушла из спорта в 2015 году. Ее последним клубом стал «Нью-Йорк Либерти». Также она выступала за команды «Лос-Анджелес Спаркс», «Талса Шок» и «Миннесота Линкс», в составе которой в 2011 году выиграла чемпионат женской НБА.

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