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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча, может стать дегустатором в супермаркете

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, сеть супермаркетов Morrisons предложила экс-голкиперу английского клуба «Саттон Юнайтед» Уэйну Шоу должность официального дегустатора пирогов.

«Выступление Уэйна сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Нас впечатлила его приверженность еде даже во время матча, ведь хороший горячий пирог — лучшее, что может быть. Пусть и во время главного матча в вашей карьере», — заявил представитель Morrisons Тесса Кэллахан.

Напомним, 21 февраля «Саттон» расторг контракт с Шоу, который в концовке матча 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:2) съел кусок пирога на скамейке запасных. Оказалось, что на это событие сделали ставки в букмекерской конторе несколько друзей 125-килограммового вратаря, а он был в курсе произошедшего.

Позднее Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении игрока за нарушение запрета для футболистов на игру на тотализаторе.

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