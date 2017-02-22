Политолог о фильме BBC: «Ревность» Англии понятна - они давно хотели отобрать у нас чемпионат мира

Политолог Константин Калачев после скандального фильма британской компании BBC высказал мнение, что туристам нечего опасаться на чемпионате мира в России в 2018 году.

- Чемпионат мира-2018 в России, наоборот, постараются провести образцово. Это престижное мероприятие, к нему будет приковано все внимание. Провокации, конечно, будут — по глупости или даже по умыслу, но на поддержание безопасности будет брошено много сил. Мне кажется неперспективным искать политическую подоплеку в любой уличной драке или разборке в пабе. А «ревность» Англии понятна — они давно хотели отобрать у нас чемпионат, не удалось. А сейчас ничего другого не остается, как внушать, что страна-хозяйка ЧМ-2018 — дикая, необузданная, болельщики агрессивные и опасные, и ехать туда не надо, - цитирует Калачева «Собеседник».

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.