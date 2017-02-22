Фабрегас все еще входит в список главных целей «Милана»

«Милан» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, сейчас в руководстве ждут одобрения по этому вопросу со стороны китайских владельцев клуба. В случае, если боссы «Милана» одобрят сделку, представитель Серии А постарается заполучить 29-летнего футболиста грядущим летом.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

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