На матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» продано почти 8 тысяч билетов
На первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» продано 7900 билетов с учетом абонементов и гостевого сектора, сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, в продаже осталось около 900 билетов. На матче ожидается около 250 фанатов уфимского клуба.
Напомним, что игра состоится сегодня в 19:00 в Казани. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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