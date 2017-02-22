Константин Зырянов: Файзулин – сильный футболист. Он не просто так исчез, ему мешают травмы
Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов
поделился мнением о возвращении Виктора Файзулина.
– Что сейчас с Файзулиным? Я думаю, надо узнать у доктора команды. У него травма. Травмы мешают. Но он же не просто так – раз и исчез. Конечно, травмы мешают играть. Было бы здорово, конечно, если бы он играл. Потому что футболист сильный, - сказал Зырянов «Спорт FM».
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Напомним, последний матч 30-летний футболист провел 30 сентября 2015 года: полузащитник вышел в стартовом составе «Зенита» на матч чемпионата России против «Амкара» (1:1), в котором отыграл 80 минут.
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За сине-бело-голубых игрок
выступает с 2008 года. На его счету 229 матчей, 26 голов и 31 результативная
передача. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.