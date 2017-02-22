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Макгрегор готовится к боксерскому поединку с призером ОИ-2016 в Рио (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает вести подготовку к поединку по правилам бокса. Об этом ирландец сообщил своей странице в Twitter.

Спортсмен рассказал, что его партнером стал призер Олимпийских игр Майкл Конлан, который ушел на профессиональный уровень после ОИ-2016 в Рио, где был наказан за неприличные жесты и высказывания в адрес арбитров после поражения от россиянина Владимира Никитина.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером, который в сентябре 2015 года завершил карьеру.


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