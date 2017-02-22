Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн: Планирую выступить на Паралимпиаде

Выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн признался, что хотел бы принять участие в Паралимпийских играх.

- Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем «Шапекоэнсе». Я думаю о Паралимпийских играх, но пока это долгосрочные планы, - сказал Фольманн в интервью EFE.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.

