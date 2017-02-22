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Стример скончался во время 24-часового благотворительного стрима

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Американец Брайан «PoShYbRiD» Вигнеаулт скончался во время 24-часового благотворительного стрима World of Tanks.

Во время трансляции игрок пошел покурить и не вернулся. Утром друг стримера попытался связязаться с ним, но ему ответил детектив из полиции, который заявил, что ведет расследование смерти Вигнеаулта.

Игрок проводил стрим для сбора средств в фонд Make-A-Wish, который исполняет желания больных детей.

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