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Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».

«Пока никто из «Барселоны» со мной не связывался, но, конечно, будущее Жерара зависит именно от каталонского клуба. У них есть соответствующая опция выкупа. Его жена сейчас живет в Испании, поскольку пара ждет ребенка. Думаю, дочь Деулофеу родится в Барселоне.

Возвращение в чемпионат Испании? Не уверен, что это состоится в ближайшие годы. Вообще, сейчас «Барселона» должна подумать о своем положение в Примере. Команде нужно придти в себя, и перевернуть ход противостояния с «ПСЖ», – сказал Карвахаль, слова которого приводит Calciomercato.

Отметим, что права на Деулофеу принадлежат «Эвертону», который отпустил его в «Милан» этой зимой на правах «сухой» аренды.

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