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Эрнани: Луческу всегда говорит со мной. Я получаю от него советы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о работе с Мирчей Луческу.

– Раньше не знал его. Я слышал о нем, потому что он работал с Фернандиньо и Жадсоном, которые играли в моем бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.

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Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду, что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Мистер постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы, - приводит слова Эрнани официальный сайт УЕФА.

Напомним, 16 декабря Эрнани подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета 2019 года.

Ближайший матч «Зенит» проведет в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» в Петербурге 23 февраля. Встреча начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

В первой игре, которая состоялась 16 числа в Бельгии, победу одержал «Андерлехт» благодаря дублю Франка Ачимпонга. 

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