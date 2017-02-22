«Ростов» прилетел в Прагу
«Ростов» прибыл в Прагу, где завтра состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы со «Спартой».
Около 14:00 по Москве самолет с «Ростовом» совершил посадку в аэропорту города Прага.
Предыгровая тренировка желто-синих состоится в 20:30 на стадионе «Дженерали Арена».
Напомним, что матч «Спарта» - «Ростов» состоится завтра в 23:05.В первом матче противостояния российский клуб оказался сильнее соперника – 4:0.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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