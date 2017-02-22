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«Ростов» прилетел в Прагу

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» прибыл в Прагу, где завтра состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы со «Спартой».

Около 14:00 по Москве самолет с «Ростовом» совершил посадку в аэропорту города Прага.

Предыгровая тренировка желто-синих состоится в 20:30 на стадионе «Дженерали Арена».

Напомним, что матч «Спарта» - «Ростов» состоится завтра в 23:05.В первом матче противостояния российский клуб оказался сильнее соперника – 4:0.

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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