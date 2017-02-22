Златан Ибрагимович: Где бы я ни был, я побеждал. В этом смысле я, как Индиана Джонс

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дал интервью пресс-службе УЕФА перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».

«Все мои трофеи восхитительны, я побеждал во всех странах, где играл. Если я выиграю и этот турнир, то буду невероятно счастлив. Все знают, что я выступал во многих клубах и везде старался показывать свой лучший футбол. Где бы я ни был, я побеждал. В этом смысле я как Индиана Джонс.

Не фокусируюсь на конкретных соперниках. Просто стараюсь выполнять свою работу, делать то, в чем хорош», – сказал шведский игрок.

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