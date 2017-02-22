Крис Смоллинг: Ибрагимович не любит проигрывать даже на тренировках, он – талисман «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг оценил роль в английском клубе 35-летнего нападающего Златана Ибрагимовича, который перешел в команду минувшим летом из «ПСЖ».

«Он дает стимул всем вокруг. Он заводит себя и не любит проигрывать даже на тренировках. Все это передается и нам. Он выполняет для команды роль талисмана и главного поставщика голов в этом сезоне.

Он харизматичен, всегда юморит. Многие видят в нем очень серьезного парня, но в раздевалке он один из главных шутников нашей команды. Острослов и человек дела - и вправду настоящий Индиана Джонс», – сказал английский игрок.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в Лиге Европы

Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен Ибрагимович

Читайте также:

«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»