Крис Смоллинг: Ибрагимович не любит проигрывать даже на тренировках, он – талисман «МЮ»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг оценил роль в английском клубе 35-летнего нападающего Златана Ибрагимовича, который перешел в команду минувшим летом из «ПСЖ».
«Он дает стимул всем вокруг. Он заводит себя и не любит проигрывать даже на тренировках. Все это передается и нам. Он выполняет для команды роль талисмана и главного поставщика голов в этом сезоне.
Он харизматичен, всегда юморит. Многие видят в нем очень серьезного парня, но в раздевалке он один из главных шутников нашей команды. Острослов и человек дела - и вправду настоящий Индиана Джонс», – сказал английский игрок.
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Матч
Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
Место и дата
22 февраля 20:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция