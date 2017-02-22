Веснина проиграла Конюх в третьем круге турнира в Дубае
Россиянка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае.
Веснина в третьем круге проиграла хорватке Ане Конюх со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Теннисистки провели на корте 2,5 часа.
За выход в полуфинал Конюх поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA
Призовой фонд: 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Конюх А. (Хорватия) - Веснина Е. (Россия) - 3:6, 6:4, 7:6
Место и дата
22 февраля 11:00, , Онлайн-трансляция
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