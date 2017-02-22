Бивол перевесил Берриджа, Кузьмин тяжелее Пейсара

23 февраля в Нижнем Тагиле состоится вечер бокса, главным поединком которого станет бой между временным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и новозеландсцем Робертом Берриджем.

Также в этот день на ринге встретятся Сергей Кузьмин из России и представитель Чехии Вацлав Пейсар. Об этом сообщает Vsenabox.ru.

На официальной церемонии взвешивания Бивол показал 79,1 кг, Берридж потянул на 79 кг. Вес Кузьмина составил 114,3 кг, Пейсар оказался значительно легче – 105,3 кг. Российский полулегковес Валерий Третьяков перевесил (58,3 кг) своего соперника Евгения Лагоса (57,3 кг) из Чехии.