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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова
Источник: «Советский спорт»

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

21 июля CAS принял решение отклонить иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к ИААФ. Шубенков и Исинбаева приняли решение оспорить вердикт и подали апелляции индивидуально. Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ российские легкоатлеты не выступили в Рио-де-Жанейро.

В решении суда говорится, что единственное требование спортсменов заключалось в том, чтобы приостановить решение CAS и таким образом получить возможность выступить на Играх. Поскольку формально исполнить данное требование невозможно, апелляция не может быть удовлетворена. 

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