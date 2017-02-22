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Украинец Крылов: Хочется подраться в России и увеличить свою аудиторию

Источник:  InstagramКомментарии

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который ранее был освобожден от контракта с компанией UFC, рассказал о своих планах на будущее.

«Я посчитал, что я один из самых молодых бойцов в топ-10 рейтинга, все мои бои заканчиваются досрочно, и я вижу, сколько UFC платит некоторым с первых же поединков. Предполагал, что они могут не согласиться, так и вышло. Для UFC сейчас было удобнее всего разорвать со мной контракт: у меня проигранный бой, плюс им не понравилось, что я решил ставить условия. 

Я уже давно рассматриваю выступления вне UFC как продолжение карьеры. Например, я сейчас живу и тренируюсь в Москве, но вижу, что меня не знает российская публика. Мне хочется подраться в России, увеличить свою аудиторию, набраться опыта. Тем более UFC сейчас ушло с российского ТВ, они уже давно не позволяют размещать рекламу спонсоров. К тому же в США очень большие налоги, деньги тебе переводят на счет, и к примеру, когда зарабатываешь 50 тысяч по опубликованным гонорарам, на счет тебе уже приходит вдвое меньше, из них ты отдаешь часть менеджеру, и на руки выходит не так много, как кажется. 

Сейчас я думаю о том, что это пауза в карьере в UFC, но я хотел бы вернуться туда через два-три года с уже другими амбициями и другими возможностями. Сейчас я точно знаю, как могу развиваться в ближайшие годы, потому что я в принципе не так долго в ММА, и когда я подписывался в UFC, я особо не знал, что это такое», – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

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