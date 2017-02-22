Роузи сыграет заключенную в сериале «Слепая зона»

Бывшая чемпионка UFC Ронда Раузи снимется в эпизодической роли в сериале «Слепая зона» (Blindspot), который показывает телеканал NBC. Об этом сообщает Bloodyelbow.

«Ронда сыграет Девон Пенберти: женщину, отбывающую тюремный срок за перевозку оружия из одного штата в другой. Она выросла в Белых Горах в рабочей среде. Пенберти – жесткая, атлетичная женщина, которая умеет драться и обращаться с оружием», – сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что премьера запланирована на май на этого года.