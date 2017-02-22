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Россиянин Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на первенстве мира среди юношей в словацком Осрблье.

Победу в гонке праздновал канадец Лео Гранбуа, точно отработавший на всех огневых рубежах. Тройку лучших замкнул немец Данило Ритмюллер. 

Первенство мира

Осрблье (Словакия)

Индивидуальная гонка, 12,5 км

Юноши

1. Лео Гранбуа (Канада) — 32.56,6 (0)

2. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.14,9 (3)

3. Данило Ритмюллер (Германия) +1.21,15 (3)

15. Александр Мяконький (Россия) +3.49,7 (5)

43. Илья Новопашин (Россия) +7.07,0 (7)

59. Степан Парфёнов (Россия) +8.29,5 (10) 

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