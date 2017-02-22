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Экс-игрок «Зенита-2» Саламатов: Команда идет на омоложение, не видел смысла дальше просто так сидеть

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Полузащитник СКА Никита Саламатов рассказал о переходе в ростовский клуб из «Зенита-2».

– Пора двигаться дальше, команда «Зенит-2» идет на омоложение, поэтому просто так сидеть я уже не видел смысла, и решил что-то поменять.  Мне позвонил главный тренер, мы с ним переговорили, я увидел, что клуб во мне, правда, заинтересован, и поэтому решил переехать сюда.

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Если честно, над переездом в Ростов думал до последнего. Когда только на меня вышли, сказали, что есть такой вариант, до последнего не был уверен точно. Посоветовался с семьей, с женой, и все-таки принял решение поехать, - сказал Саламатов в интервью pfl-russia.info. 

Напомним, 22-летний футболист будет выступать за армейский клуб до конца сезона-2016/17. С 23 января по 7 февраля Саламатов находился на просмотре в «Томи». В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за вторую команду «Зенита» в ФНЛ. 

После 17 туров в турнирной таблице второго дивизиона зоны «Юг» ростовский СКА занимает восьмое место, имея в активе 23 очка. Ближайший матч команда проведет 12 марта дома против владикавказского «Спартака».

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