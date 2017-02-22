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Президент FIS: Я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта

Источник:  ТАССКомментарии

Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что выступает за суровые меры в отношении нарушивших антидопинговые правила, но против того, чтобы отстранять атлетов только из-за их гражданства.

- Сам я, если быть честным, выступаю за максимально жесткие санкции в отношении всех тех, кто совершил ошибку. Но я категорически против применения санкций к спортсменам только из-за их паспорта.

От допинга нельзя избавиться, но с ним можно бороться. Для меня допинг - это также вопрос ментальности: например, если на подиуме атлет, занявший второе место, верит в то, что он второй только потому, что первый что-то принял. До тех пор, пока такое понимание будет оставаться, ситуация продолжит быть сложной, - приводит слова Каспера ТАСС.

Ранее стало известно, что CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

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