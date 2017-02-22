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Аллегри считает, что вылет «Ромы» от «Порту» должен послужить уроком для «Ювентуса»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также заявил, что защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи пропустит эту встречу.

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Португалии и стартует в 22.45 мск.

«О недооценке соперника не может быть и речи. Мы видели, что произошло с «Ромой» (которая уступила «Порту» в раунде плей-офф прим. Редакции). «Порту» – одна из тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому нам будет сложно. У них есть игроки с отличной техникой и богатым международным опытом, они сильны коллективом. 

Мы должны быть смелыми, но не забывать об осторожности. Нужно постараться забить первыми. Знаем, что если забьем на поле соперника, получим отличный шанс пройти дальше. Наступает решающая фаза сезона: борьба в Лиге чемпионов, ключевые этапы в чемпионате и Кубке Италии. Это нормально, что на данном отрезке сезона существует напряжение.

Завтра Леонардо Бонуччи останется на трибунах. Это правильное решение с точки зрения уважения клуба и болельщиков. Лео понимает ситуацию, он умный человек и важный игрок для «Ювентуса», – сказал Аллегри, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

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Матч

Порту - Ювентус

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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