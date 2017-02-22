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Генменеджер Virtus.pro: Киберспорт не завоюет мир и не займет место футбола

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин на сайте информационного агентства Rambler News Service рассказал об экономической составляющей киберспортивной организации, а также высказался на тему конкуренции киберспорта с футболом.

«С точки зрения экономики, киберспортивная организация — это понятный бизнес, а не как в классических видах спорта, когда бюджет клуба — 5 млрд рублей, а доходная часть меряется сотнями миллионов, и ты понимаешь, что с такими зарплатами игроков никогда не выйти на самоокупаемость. Когда муниципальный дворец берет 4 млн рублей за аренду на одну игру, невозможно окупить это билетным валом. Киберспортивные организации либо прибыльны уже сейчас — пусть пока они получают небольшую прибыль в абсолюте, — либо они находятся на горизонте прибыльности длиной в один-два года.

В киберспорте зарплаты пока не ушли в космос. Это тысячи и десятки тысяч долларов в месяц на игрока. Киберспортсмены уже могут чувствовать себя достаточно состоятельными людьми на уровне менеджеров среднего и высшего звена. Они много путешествуют, но пока они не перешли еще в разряд звезд. Это связано с тем, что пока у них практически отсутствуют поступления по личным рекламным контрактам. Все мы понимаем, что Криштиано Роналду, Дэвид Бэкхэм и Мария Шарапова не были бы теми, кто они есть, без денег от рекламы.

Я не согласен с аналитиками, которые говорят, что к 2018 году киберспорт перегонит футбол. Те же люди говорили, что к 2000 году интернет убьет газеты, журналы и прочую печатную прессу. Да, интернет отъедает долю печатного рынка, но мгновенного апокалипсиса не случилось. То же самое будет с классическим спортом. Киберспорт займет свою заметную нишу в индустрии спортивных и околоспортивных развлечений, но он не завоюет мир, не займет место футбола».

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