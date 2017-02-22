Олег Терехин: Если «Фенербахче» навяжет быстрый темп и скоростную игру - «Краснодару» будет тяжело

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Олег Терехин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар».

- От первого матча «Фенербахче» я, конечно, ожидал большего. Но турки не впечатлили. Думаю, что в ответной встрече будет совсем другой футбол: турецкая команда будет атаковать, свои трибуны их погонят вперед.

Главное чтобы «Краснодар» не пропустил быстрый мяч. Если пропустят в первые 10-15 минут – им дальше будет тяжело отыгрываться. Дело в том, что по первому матчу Смолов выглядел так, что он далек от лучших кондиций. Он еще не набрал оптимальную форму. А кроме него впереди у «Краснодара» сейчас и играть особо некому.

«Краснодар» еще не набрал физических кондиций, и им будет тяжело вкатываться в игру. По крайней мере нынешние их кондиции не такие какие хотелось бы видеть. Команда еще не на 100% готова к чемпионату, еще не готова долго держать свой темп.

Если сегодня «Фенербахче» навяжет им быстрый темп, скоростную игру – это будет тяжело для «Краснодара», - цитирует Терехина Rusfootball.info.

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в составе «Краснодара» забил Виктор Клаессон.