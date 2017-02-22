Нуну Эшпириту Санту: Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками

Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов выразил уверенность в своих игроках.

«Мы готовы, мотивация зашкаливает. Нас всех ждет великий матч двух команд, которые входят в число 16 сильнейших в Европе. Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками.

Знаем, что трибуны «Драгау» будут забиты преданными болельщиками. Мы хотим уловить их энергию и заразить ей всю команду. Понимаем, что нельзя допускать недооценку соперника, и не должны считать себя лучше других. Мы уважаем оппонента, знаем его силу, поэтому готовимся показать все на что способны», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»