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Нуну Эшпириту Санту: Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов выразил уверенность в своих игроках.

«Мы готовы, мотивация зашкаливает. Нас всех ждет великий матч двух команд, которые входят в число 16 сильнейших в Европе. Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками.

Знаем, что трибуны «Драгау» будут забиты преданными болельщиками. Мы хотим уловить их энергию и заразить ей всю команду. Понимаем, что нельзя допускать недооценку соперника, и не должны считать себя лучше других. Мы уважаем оппонента, знаем его силу, поэтому готовимся показать все на что способны», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

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Матч

Порту - Ювентус

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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