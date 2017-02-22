Константин Зырянов: «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов выразил мнение, что «Динамо» при возвращении в РФПЛ будет бороться за выживание.



- Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился. Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние две-три команды российской Премьер-лиги. И сравнить первые две-три команды с ФНЛ и разницы не будет. А, если бороться за десятку, первым командам ФНЛ это будет сложно очень.



Я думаю, «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются, - цитирует Зырянова «Спорт FM».

Напомним, что в первенстве ФНЛ «Динамо» с 54 очками в активе лидирует после 24 туров.