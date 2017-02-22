Беленов подписал контракт с «Уфой»
Источник: ФК «Уфа»
Вратарь Александр Беленов подписал контракт с футбольным клубом «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Футбольный клуб «Уфа» подписал трудовой контракт с голкипером Александром Беленовым», - говорится в сообщении.
Напомним, Беленов стал игроком «Анжи» летом 2016 года. В текущем сезоне РФПЛ голкипер принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.
Отметим, что ранее «Уфу» возглавил российский специалист Сергей Семак, который до этого момента входил в тренерский штаб «Зенита».
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