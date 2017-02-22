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ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
Источник: UEFA (УЕФА)

ЦСКА сегодня в Москве обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

У армейцев отличились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов, у гостей - Фредрик Винье (с пенальти).

В 1/4 финала красно-синие встретятся с «Бенфикой». Встреча пройдет 7 марта в Москве.

Матч

ЦСКА (мол) - Русенборг (мол) - 2:1 (1:1)

Голы

Жамалетдинов 26 (1:0). Винье 36 (1:1 - пен.). Пухов 89 (2:1 - пен.).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Рубенис (Мацхарашвили, 48, Меренчуков, 79), Хосонов, Олейников, Тикнизян, Пухов, Леонов, Жамалетдинов

Судья:

Мете Калкаван (Турция)

Место и дата

22 февраля 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция

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