ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
Источник: UEFA (УЕФА)
ЦСКА сегодня в Москве обыграл «Русенборг» (2:1) в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
У армейцев отличились Тимур Жамалетдинов и Тимур Пухов, у гостей - Фредрик Винье (с пенальти).
В 1/4 финала красно-синие встретятся с «Бенфикой». Встреча пройдет 7 марта в Москве.
Матч
ЦСКА (мол) - Русенборг (мол) - 2:1 (1:1)
Голы
Жамалетдинов 26 (1:0). Винье 36 (1:1 - пен.). Пухов 89 (2:1 - пен.).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Рубенис (Мацхарашвили, 48, Меренчуков, 79), Хосонов, Олейников, Тикнизян, Пухов, Леонов, Жамалетдинов
Судья:
Мете Калкаван (Турция)
Место и дата
22 февраля 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция
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