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К Кубку конфедераций в Петербурге появится 12 специальных автобусных маршрутов

Источник:  ПассажиравтотрансКомментарии

В Петербурге создают специальные маршруты к Кубку конфедераций-2017, работать на которых будут автобусы-шаттлы.

- В дни матчей автобусы будут доставлять зрителей к стадиону на Крестовском острове от станций метро и зон парковки легкового транспорта. Маршрут, который свяжет аэропорт и центр города, будет работать круглосуточно, - говорится в сообщение пресс-службы «Пассажиравтотранс».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Крестовский».

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