Руслан Аджинджал: Немножко тревожно перед второй игрой с «Фенербахче»

Тренер «Краснодара» Руслан Аджинджал поделился ожиданиями от престоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

- Немножко тревожно перед второй игрой. «Краснодар» играет в Турции, соперник серьезный. Все прекрасно понимают, какой прием ждет команду в Турции, как болельщики будут яростно поддерживать «Фенербахче». «Краснодар» ждет непростой матч, но надеюсь, что все сложится хорошо, и наша команда пройдет дальше. Самое главное, на мой взгляд – психологический момент. «Краснодару» важно справиться с эмоциями и давлением трибун на протяжении всего матча, - приводит слова Аджинджала «Р-Спорт».

Напомним, что встреча между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол в составе «Краснодара» забил Виктор Клаессон.