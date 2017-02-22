Букмекеры считают «Ак Барс» фаворитом матча с «Салаватом Юлаевым»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 1,88, тогда как виктория уфимцев идет за 3,56.
За ничью букмекеры предлагают щедрые 4,22.
Игра в Казани начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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