Илья Никулин: Это только начало серии, нужно думать о следующем матче

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин поделился мнением о победе над «Торпедо» со счетом 1:0 во втором овертайме первого матча 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.

- Прежде всего хотел бы поздравить команду и болельщиков, начать плей-офф с победы - это очень хороший задел. Эмоции сейчас сложно какие-то передать - это только начало серии, и нам нужно думать о следующем матче. Мы готовимся к любому матчу. В плей-офф возможны и такие длинные матчи. Вообще, плей-офф - это долгий путь, в котором подобные встречи не редкость. Сегодняшняя игра была бы тяжелой, даже если бы мы сыграли не пять, а только три периода. Обе команды играли достаточно осторожно, и нам свои моменты не удалось реализовать, хотя и в основное время их было достаточно, чтобы довести матч до победы. Может быть, это просто первый матч. Сейчас сложно сказать и не хочется об этом думать. Значит, эти голы придут в следующих матчах. Будем готовиться дальше. Главное, что мы выиграли, - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Второй матч пройдет в Москве в четверг.