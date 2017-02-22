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Эрнани: Кто знает, может, «Зенит» и выиграет Лигу Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об адаптации в российском клубе и амбициях сине-бело-голубых в Лиге Европы.

- В «Зените» есть другие бразильцы, это очень помогает. Да и российские игроки прекрасно меня приняли. В коллективе сложились отличные отношения между всеми. Я стараюсь освоиться здесь как можно скорее.

- Вас приобрели, чтобы заменить Акселя Витселя. Готовы к этому?
- Я говорил, что необходимо время на адаптацию. Витсель играл на высочайшем уровне, у него были предложения и возможность перейти в ряд великих клубов, и он выбрал Китай. Мы должны реагировать соответствующим образом. Я хочу играть вне зависимости от того, заменяю я Витселя или нет. Просто хочу играть и делать свою работу как можно лучше.

- «Зенит» вышел из группы без особых трудностей. Как далеко ваш клуб может пробиться?
- У нас есть несколько великолепных игроков, так что неудивительно, что «Зенит» вышел из группы достаточно легко. Но для этого каждому пришлось изрядно потрудиться, каждый качественно выполнял свою работу. Но сейчас новая стадия, решающие матчи, а потому надо концентрироваться еще сильнее. Полагаю, у нас есть все, чтобы сыграть заметную роль в этом турнире и, возможно, даже пробиться в финал. А там, кто знает, может, мы и выиграем трофей, - рассказал Эрнани в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

 «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

В первом матче, который состоялся 16 числа в Бельгии, победу одержал «Андерлехт» благодаря дублю Франка Ачимпонга.

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