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Станция метро рядом с новым стадионом в Петербурге откроется 30 апреля 2018 года

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Строящуюся к чемпионату мира-2018 года станцию петербургского метро «Новокрестовская» откроют в апреле 2018 года.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Напомним, ранее «Новокрестовскую» планировалось открыть 28 февраля 2018 года.

Станция, которая станет продолжением Невско-Василеостровской линии строится рядом со стадионом на Крестовском острове. Арена примет матчи чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июня.

К Кубку конфедераций в Петербурге появится 12 специальных автобусных маршрутов

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