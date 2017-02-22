Станция метро рядом с новым стадионом в Петербурге откроется 30 апреля 2018 года
Строящуюся к
чемпионату мира-2018 года станцию петербургского метро «Новокрестовская»
откроют в апреле 2018 года.
Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
Напомним, ранее «Новокрестовскую» планировалось открыть 28
февраля 2018 года.
Станция, которая станет продолжением Невско-Василеостровской линии строится рядом со стадионом на Крестовском острове. Арена примет матчи чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июня.
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