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Райан Гиггз: «Лестер»: не справился со статусом чемпиона. Глубина их падения меня удивила

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о выступлении «Лестера» в нынешнем сезоне.

Напомним, действующий чемпион Англии на данный момент занимает 17-е место в таблице Премьер-лиги. От зоны вылета «лис» отделяет всего один балл. Также команда Клаудио Раньери принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов, где ей предстоит провести два матча с «Севильей».

«Глубина падения команды Клаудио Раньери меня удивила. Причин случившегося много, но надо признать, что в прошлом сезоне, когда команда выиграла чемпионский титул, все что могло, сложилось для нее хорошо. В этом году все, что может пойти не так, идет не так. Это значит, что команда не развивалась по пути, который проделали многие другие. «Лестеру» было тяжело справиться летом со своим статусом. Жизнь игроков кардинально изменилась», – приводит слова Гиггза официальный сайт УЕФА.

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