Лыжная гонка «Спорт во благо» собрала 1 474 988 рублей в поддержку детей с синдромом Дауна

18 февраля в зоне отдыха «Битца» при поддержке «Экипировочного центра Александра Легкова» прошла 15-я ежегодная благотворительна я лыжная гонка «Спорт во благо». Организатором мероприятия выступил благотворительны й фонд «Даунсайд Ап». Генеральный партнер гонки – компания Mars.

Желание испытать себя и победить, желание помочь детям с синдромом Дауна – именно по этим причинам в лыжной гонке «СПОРТ ВО БЛАГО» 2017 приняло участие более 640 человек. Среди участников были 10 паралимпийцев и более 50 детей (в возрасте до 5 лет). Самому юному лыжнику было 3 года, самому опытному – 79 лет. На просветительскую деятельность и проведение консультаций специалистов для детей с синдромом Дауна от 3-х до 7 лет общими усилиями было собрано 1 474 988 рублей.

В 11.00 юные лыжники на старте. И вот, звучит выстрел, лыжники стартуют вперед! Самые маленькие участники преодолевали дистанцию 500 метров, постарше – 1, 3 и 5 километров, паралимпийцы под руководством шестикратного чемпиона Паралимпийских игр Сергея Шилова бежали 5 км. Самые выносливые взрослые сражались за тройки призовых мест на дистанциях в 10 и 15 км. Всем лыжникам на финише вручались памятные медали. Хронометраж осуществлялся электронными системами MyLaps ProChip и 3sport.timing.

Корпоративные команды соревновались в эстафете и на полосе препятствий без лыж. Также, всех участников мероприятия ждали игра «Метлоболл», вкусная горячая каша, горячий чай и особый «спортивный» глинтвейн, быстрая регистрация, теплые раздевалки и камера хранения, розыгр ыш ценных призов и развлекательная программа для юных зрителей от партнера лыжных гонок – сети кофеин «Шоколадница».

Ежегодно лыжная гонка «СПОРТ ВО БЛАГО» проходит одновременно в нескольких городах России. В этот раз эстафету Москва передала Кирову, в котором лыжная гонка прошла 19 февраля по инициативе Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорогою добра». На низком старте – Омск. Там благотворительна я лыжня состоится 26 февраля. Проект «СПОРТ ВО БЛАГО» развивается в 14 городах из разных регионов страны.