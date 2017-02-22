Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)2 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор0 : 4Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард1 : 1Адмирал
Хоккей  Металлург4 : 0Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джейми Варди: Игроки «Лестера» должны выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, при каких обстоятельствах его команда может выйти из кризиса.

Напомним, действующий чемпион Англии на данный момент занимает 17-е место в таблице Премьер-лиги. От зоны вылета «лис» отделяет всего один балл. Также команда Клаудио Раньери принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов, где ей предстоит провести два матча с «Севильей».

«Мы должны просто выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне. Мы должны трудиться изо всех сил, каждый из нас: тренер, его помощники, футболисты. Когда окажемся на поле, то должны воплотить в реальность все то, чему мы учились на тренировках.

Меня не волнует, забью ли я сам или нет. Главное, чтобы мы показали хорошую игру и победили. Не расстроюсь, если вместо меня забьет кто-то другой», – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в Лиге Европы

«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клаудио Раньери: Матч с «Севильей» может стать переломным моментом для «Лестера»Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, а также дал комментарий по поводу грядущего матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.Райан Гиггз: «Лестер»: не справился со статусом чемпиона. Глубина их падения меня удивилаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о выступлении «Лестера» в нынешнем сезоне.Сказка с несчастливым концом. К матчу «Севилья» - «Лестер»Сказка с несчастливым концом. К матчу «Севилья» - «Лестер»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов пытается разобраться, есть ли шансы у находящегося в крутом пике «Лестера».Скандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионовСкандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет сегодняшние матчи в Лиге чемпионов.Хорхе Сампаоли: Да, у «Лестера» существенные проблемы, но если мы потеряем концентрацию, соперник доставит нам много проблемГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Чем мальчишка из Блэкберна так рассмешил Моуринью? Тест «Советского спорта»Почему смеялся Жозе, кто обращался к 120-килограммовому вратарю «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» и на кого пеняет Гвардиола?«На фоне русских «Миллуолл» – дети в песочнице». Беспорядки на футболе в Англии«На фоне русских «Миллуолл» – дети в песочнице». Беспорядки на футболе в АнглииПока ВВС показывает фильмы о бесчинствах российских фанатов, в самой Англии болельщики заставляют полицию вспомнить лихие 90-е.Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторыГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)Бывший нападающий «Селтика» и сборной Уэльса Джон Хартсон эмоционально прокомментировал падение результатов «Лестера».«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»Действующий чемпион Англии «Лестер» завершил выступление в Кубке Англии. В матче 1/8 финала «лисы» проиграли в Лондоне «Миллуоллу» (0:1). Единственный гол на 90-й минуте забил защитник из Ямайки Шон Каммингс.«Андерлехт» – «Зенит». На матче будут присутствовать скауты «Манчестер Сити», «Милана» и других клубовМатч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» посетят скауты из Англии, Германии, Испании и Италии.Росберг получил престижную награду Laureus в номинации «Прорыв года»Действующий чемпион мира Нико Росберг удостоился награды в номинации «Прорыв года» на ежегодной премии Laureus Awards, церемония вручения которой прошла в Монако.Полузащитник «Суонси» Дайер выбыл до конца сезона из-за травмыАтакующий полузащитник «Суонси» Натан Дайер выбыл до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт «лебедей».Клаудио Раньери: Главная цель «Лестера» - сохранить место в премьер-лигеГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал выездное поражение от «Суонси» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии.Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»Главyый тренер «Суонси» Пол Клемент прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылетаМатч 25-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Суонси».Н’Голо Канте: В «Лестере» мы не знали, победим ли. В «Челси» все по-другому, это клуб чемпионовПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте сравнил нынешнее положение команды в таблице с лидерством «Лестера», за который он выступал в прошлом сезоне.Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛПолузащитник «Лестера» Рияд Марез надеется на то, что команда сможет избежать вылета в низший дивизион по итогам сезона.Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лигиИздание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.Клаудио Раньери: Марез лучше меня знает о своей результативностиГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, как полузащитник Рияд Марез пытается вернуть свою прошлогоднюю форму.
Главные новости
Футбол
Александр Шпрыгин о фильме BBC: У них задача до последнего побрызгивать слюной и говорить как все плохо
Футбол
Валерий Рейнгольд: Результат первого матча – трагедия для «Краснодара». «Фенербахче» его не отпустит
Футбол
Райан Гиггз: «Лестер»: не справился со статусом чемпиона. Глубина их падения меня удивила
Футбол
Руслан Аджинджал: Немножко тревожно перед второй игрой с «Фенербахче»
Футбол
ЦСКА вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА
Футбол
Беленов подписал контракт с «Уфой»
Футбол
Нуну Эшпириту Санту: Увидите, «Порту» готов сражаться с самыми могучими соперниками
Футбол
Аллегри считает, что вылет «Ромы» от «Порту» должен послужить уроком для «Ювентуса»
Биатлон
Россиянин Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ
MMA
Роузи сыграет заключенную в сериале «Слепая зона»
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Джейми Варди
Джейми Вардивсе новости