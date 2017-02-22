Джейми Варди: Игроки «Лестера» должны выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне

Форвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, при каких обстоятельствах его команда может выйти из кризиса.

Напомним, действующий чемпион Англии на данный момент занимает 17-е место в таблице Премьер-лиги. От зоны вылета «лис» отделяет всего один балл. Также команда Клаудио Раньери принимает участие в плей-офф Лиги чемпионов, где ей предстоит провести два матча с «Севильей».

«Мы должны просто выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне. Мы должны трудиться изо всех сил, каждый из нас: тренер, его помощники, футболисты. Когда окажемся на поле, то должны воплотить в реальность все то, чему мы учились на тренировках.

Меня не волнует, забью ли я сам или нет. Главное, чтобы мы показали хорошую игру и победили. Не расстроюсь, если вместо меня забьет кто-то другой», – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

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