Денис Клюев: Для «Зенита» нет ничего сложного в том, чтобы обыграть «Андерлехт»
Бывший полузащитник бельгийского «Льерса» Денис Клюев поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Андерлехтом» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, первый матч завершился победой «Андерлехта» со счетом 2:0. В четверг в Санкт-Петербурге состоится ответный матч.
«Зенит» будет играть дома, и команде вполне по силам отыграть два мяча, несмотря на внешне симпатичный футбол «Андерлехта». Я бы даже сказал, что для «Зенита» нет ничего страшного и сложного в том, чтобы обыграть соперника, - цитирует Клюева «Р-Спорт». - Думаю, что команда Луческу будет сильнее, чем в первой встрече, Данни должен показать более качественный футбол, так как он набирает форму».
Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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