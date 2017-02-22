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Валерий Рейнгольд: Результат первого матча – трагедия для «Краснодара». «Фенербахче» его не отпустит

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы.

– «Ростов» уже вышел в следующую стадию, а две «Краснодар» и «Зенит» под громадным вопросом. Я не согласен с теми, кто считает, что 1:0 дома против «Фенербахче» - это отличный результат. Этот результат – трагедия. На ответной игре «Краснодару» устроят кромешный ад. Я играл в Турции. Знаю, что это такое. Выдержит ли «Краснодар» такой напряг? Думаю, нет. «Фенербахче» их не отпустит, - считает Рейнгольд.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу российского клуба. Ответная встреча пройдет в среду.

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