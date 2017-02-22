«Локомотив» готов заплатить 3 миллиона евро за румынского форварда Ивана

Московский «Локомотив» сделал предложение клубу «Университатя» в размере €3 млн за румынского форварда Андрея Ивана. Об этом сообщает Sport.ro.

По информации издания, представители румынской команды пока не дали ответа на предложение москвичей. Отмечается, что кроме «Локомотива» 20-летнего нападающего клуб готов за ту же сумму приобрести «Брюгге».

В текущем розыгрыше чемпионата Румынии Иван сыграл 22 матча и забил шесть мячей. По данным transfermarkt.de стоимость форварда оценивается 1,5 миллиона евро.